Автогонки под Харьковом едва не закончились трагедией: шокирующее видео

Происшествия

В Черкасской Лозовой (Харьковская область) на соревнованиях по кантри-кроссу попала в аварию девушка-пилот. Ее автомобиль вылетел с трассы и перевернулся несколько раз. Ранее сообщалось о крупной аварии во время гонки в американском штате Флорида, где столкнулся 21 автомобиль.

Как сообщает «Обозреватель», девушка-пилот жива, но с сильными травмами. Автомобиль совершил 15 оборотов.

За рулем «Honda Civic» была новичок в гонке Юлия Гриценко, которую после аварии сразу госпитализировали.

После аварии гонку остановили. Спасатели вытащили девушку из машины и оказали первую необходимую помощь. Девушка получила несколько ударов, но серьезных травм у нее, к счастью, нет.

По словам Гриценко, авто стало скользить, и после удара о бруствер перевернулось. Девушка планирует снова начать тренироваться для участия в следующих соревнованиях.

Ранее «ФАКТЫ» писали о гонках, которые устраивают байкеры на столичном бульваре Леси Украинки.

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