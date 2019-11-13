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Украина

Сотрудников СБУ лишат воинских званий: что происходит

19:04 13 ноября 2019 393
Иван Баканов
Инф. «ФАКТОВ»

Председатель СБУ Иван Баканов осветил некоторые подробности предстоящей реформы Службы безопасности Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию «Главком».

По словам Ивана Баканова, сотрудников СБУ больше всего тревожит демилитаризация — отмена воинских званий и последующая потеря существенных льгот.

«Сегодня военнослужащие — это наиболее социально защищенная категория работников. Если этого статуса лишить работников Службы безопасности, то что мы будем иметь? У нас и так сегодня самая маленькая зарплата среди всех представителей блока национальной безопасности и обороны. А так она станет еще меньше, и мы обращали на это внимание», — сказал глава СБУ.

По его словам, предусмотрен новый уровень заработной платы, которую хотят приравнять к зарплатам судей Верховного суда. Баканов утверждает, что сейчас его месячный заработок составляет 57 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что Баканов рассказал подробности о «конфликте» с Богданом.

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