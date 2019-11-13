Происшествия

Матерился и хамил больному ребенку: в Ивано-Франковске разгорелся скандал вокруг преподавателя местного училища (видео)

В высшем профессиональном училище № 13 Ивано-Франковска произошел неприятный инцидент, в котором замешан учитель, который курил на уроке и оскорблял ученика за сделанное замечание.

Видео опубликовано в Instagram в паблике @frankivskyy.

Скандальный инцидент в училище произошел 12 ноября. Учитель, он же брат директора, закурил в классе просто во время урока.

Больной бронхиальной астмой студент сделал ему замечание и попросил не курить, потому что ему трудно дышать. Но в ответ «педагог» сначала проигнорировал замечание, а потом начал материться и угрожать.

Пользователи сети возмущенно прокомментировали инцидент.

«И это учитель, показывает пример для молодежи», «Так это еще нормально, там мастера пьяные на производственном чуть сидят», «Ничего не изменилось за четыре года», «Быдло, чему он детей может научить своим поведением?», — пишут в комментариях.

«ФАКТЫ» писали о буллинге в школе под Новой Каховкой, где учитель ударил ученика и пытался окунуть его головой в унитаз. Ранее случай буллинга зафиксировали в школе города Малин Житомирской области, где учитель в присутствии других детей ударил второклассника.

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