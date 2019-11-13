- 00:25 Под Винницей горит военный склад, — СМИ
- 00:08 Круче Ван Дамма: одесский каскадер исполнил новый зрелищный трюк
- 00:07 Историк Соколов застрелил аспирантку Ещенко во сне: появились новые подробности жуткого убийства
- 13.11 23:47 "Если б я имел коня...": САП сорвала многомиллионную "лошадиную" сделку беглеца Онищенко
- 13.11 23:34 В Киеве ограничили движение на одной из центральных улиц
- 13.11 23:15 Конец экономического рабства: Зеленский обратился к нардепам из-за закона о продаже земли
- 13.11 23:08 Украина — Эстония: онлайн-трансляция матча
- 13.11 22:46 Леониды на подходе: в ноябре украинцы смогут увидеть невероятное космическое шоу
- 13.11 22:27 Матерился и хамил больному ребенку: в Ивано-Франковске разгорелся скандал вокруг преподавателя местного училища
- 13.11 22:06 Убийство Даши Лукьяненко: суд принял решение по подозреваемому
- 13.11 22:04 Жестокость зашкаливает: видео драки девушек из-за парня возмутило сеть
- 13.11 22:03 Алла Пугачева решила сбежать из дому: разгорелся скандал
Конец экономического рабства: Зеленский обратился к нардепам из-за закона о продаже земли (видео)
Президент Владимир Зеленский высказался относительное поддержки Верховной Радой законопроекта о запуске в Украине рынка земли, за который 13 ноября в первом чтении проголосовали 240 нардепов.
С этой целью глава государства записал видеообращение, в котором поблагодарил депутатов партии «Слуга народа» и поздравил украинцев с «окончанием экономического рабства».
Свой ролик Зеленский записал ролик в автомобиле, в полутемноте.
«Привет всем! Хочу поблагодарить каждого нашего депутата „Слуги народа“. Сегодня была очень тяжелая работа!» — заявил Зеленский.
Кроме того, глава государства отметил огромную важность законопроекта № 2178−10, который вызвал многочасовые дискуссии в парламенте.
«Мы сейчас сделали, и я и вы, мы даже не представляем что. Вы отменили действительно экономическое рабство. Каждый украинец станет владельцем своей земли», — убежден Зеленский.
Также он высказал уверенность, что сегодняшнее голосование в Раде будет написано в новых учебниках истории, авторами которого стали все украинцы.
«Спасибо всем», — резюмировал Зеленский.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в своем предыдущем обращении Владимир Зеленский рассказал, какие положения войдут в закон, согласно которому в стране будет создан рынок земли. В частности, он заявил «об одном из самых крупных обманов», который даже закреплен в Конституции.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»