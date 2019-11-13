Конец экономического рабства: Зеленский обратился к нардепам из-за закона о продаже земли (видео)

Украина

Президент Владимир Зеленский высказался относительное поддержки Верховной Радой законопроекта о запуске в Украине рынка земли, за который 13 ноября в первом чтении проголосовали 240 нардепов.

С этой целью глава государства записал видеообращение, в котором поблагодарил депутатов партии «Слуга народа» и поздравил украинцев с «окончанием экономического рабства».

Свой ролик Зеленский записал ролик в автомобиле, в полутемноте.

«Привет всем! Хочу поблагодарить каждого нашего депутата „Слуги народа“. Сегодня была очень тяжелая работа!» — заявил Зеленский.

Кроме того, глава государства отметил огромную важность законопроекта № 2178−10, который вызвал многочасовые дискуссии в парламенте.

«Мы сейчас сделали, и я и вы, мы даже не представляем что. Вы отменили действительно экономическое рабство. Каждый украинец станет владельцем своей земли», — убежден Зеленский.

Также он высказал уверенность, что сегодняшнее голосование в Раде будет написано в новых учебниках истории, авторами которого стали все украинцы.

«Спасибо всем», — резюмировал Зеленский.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в своем предыдущем обращении Владимир Зеленский рассказал, какие положения войдут в закон, согласно которому в стране будет создан рынок земли. В частности, он заявил «об одном из самых крупных обманов», который даже закреплен в Конституции.

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