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Украина открывает рынок земли: кто и как голосовал за это в Раде
В среду, 13 ноября, Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения. «За» проголосовали 240 народных депутатов.
Как фракции голосовали за снятие моратория на продажу земли и открытие обращения рынка земли, опубликовал ресурс «Чесно».
Как видно из таблицы, 90% процентов голосов дали депутаты от партии «Слуга народа». Их поддержали 38 человек внефракционных. Все остальные политсилы, представленные в парламенте, за законопроект не проголосовали.
Напомним, законопроект законопроект № 2178−10 предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения. С этого момента все владельцы земельных паев получают право их продавать.
Покупать землю смогут украинские физические лица, а также компании, территориальные общины и государство.
Юридические лица, конечные владельцы которых — иностранцы и которые арендуют землю в Украине более трех лет, смогут ее приобрести с 1 октября 2020 года.
При этом, между первым и вторым чтением может быть внесена поправка о проведении всеукраинского референдума по вопросу разрешения иностранцам покупать украинскую землю.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине прошли массовые протесты против снятия моратория на продажу земли. Активисты перекрывали трассы государственного значения 11 областях.
Эксклюзивный материал «Продажа земли иностранцам: выгодно ли это владельцам паев и государству» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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