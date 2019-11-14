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Украина

Зеленский устал: в Украине указали на странные решения президента

9:19 14 ноября 2019 566
Зеленский устал
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский в условиях нарастающего стресса принимает решения, которые решают, скорее, его проблемы, чем общества. В частности, недавний указ о разработке законопроекта о требованиях и стандартах новостей.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный политический психолог, кандидат психологических наук Светлана Чунихина. «Зеленский действительно очень устал чисто по-человечески. Это очевидно по ряду признаков», — отметила она, добавив, что президент все чаще срывается и идет по легкому для него пути.

«Например, указ о единых стандартах новостей в медиа. Это ведь явно от обиды, что его не так показывают, не так передают его месседжи. Это свидетельствует и о нервозности, и о нарастающем стрессе. Вообще, отношения президентской команды с журналистами развиваются по синусоиде», — считает Светлана Чунихина.

Полный текст интервью с политическим психологом «Зеленский для Путина — «человек, который танцует, пока я ем» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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