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Бюджет-2020 и изменения в Земельном кодексе: заседание Рады 14 ноября (онлайн-трансляция)
После принятия 13 ноября в первом чтении законопроекта о создании в Украине рынка земли, в четверг, 14 ноября, Верховная Рада начнет работу с рассмотрения еще ряда «земельных» законопроектов.
В частности, речь идет об изменениях в Закон «Об использовании земель обороны», касающихся повышения эффективности использования выделенных земельных участков (второе чтение), и проекте, корректирующем Земельный кодекс и ряд других законодательных актов в части усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (первое чтение). Также в повестке дня есть законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.
Впрочем, главным вопросом пленарного заседания 14 ноября будет второе чтение проекта закона о госбюджете на 2020 год.
После бюджетного вопроса в повестке дня есть немало пунктов, например, на 14 октября «перекочевал» пункт о включении в повестку дня и принятии решения по поводу законопроекта, изменяющего Закон «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств», а также проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего» в части либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового.
Дойдут ли до них народные депутаты, покажет процесс обсуждения проекта главного финансового документа на следующий год.
Заседание начнется в 10:00.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада приняла за основу законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря». Документ, в частности, предусматривает, что спецразрешения на добычу янтаря будут предоставляться на пять лет, и что такие документы будут продаваться на онлайн-аукционах.
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