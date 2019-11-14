Концертный скандал с Ириной Билык: разочарованные зрители требуют вернуть деньги

Шоу-бизнес

Популярная певица Ирина Билык, которая недавно потеряла отца, попала в концертный скандал в Харькове. Разочарованные поклонники требуют вернуть деньги за билеты стоимостью 350−1200 гривен и пишут заявления в правоохранительные органы. Зрители утверждают, что 12 сентября шли на сольный концерт Билык в филармонии, что было объявлено в афише. А вместо этого смотрели выступления детских коллективов. Ирина вышла на сцену только в конце концерта. Исполнив всего три песни, звезда удалилась со сцены. Якобы ее выступление длилось всего 7 минут.

Вспыхнул скандал. Разочарованные зрители объединились в сети, публикуя гневные посты.

«Нас масштабно обманули с концертом Ирины Билык, который должен был состояться сегодня в Филармонии. Все афиши были с призывом на Билык, а в итоге это был концерт «Парад звезд» с детьми, танцующими как на празднике в школе. В конце вышла Ирина Билык, спела всего 3 песни и пошла! Билеты до 1200 грн «, — написала одна из поклонниц певицы.

В афише также были заявлены Григорий Чапкис и Валерий Чигляев, которые так и не появились на сцене.

На скандал отреагировала и сама Ирина Билык. Она написала гневный пост в Instagram, в котором заверила, что организатор обманул и зрителей, и ее. По словам певицы, заранее было утверждено именно три песни.

«Мое выступление вчера, 12.11 в Харькове было четко регламентировано с организатором, то есть наши договоренности ограничивались тремя песнями. Ни о каком сольном концерте речи не было и договоренностей тоже, что я и моя команда смело можем подтвердить. Я в гневе и забыла, когда в последний раз была так расстроена», — написала Ирина Билык. Однако имя организатора певица называть не стала. Заверила, что больше никогда не будет работать с этим «алчным до наживы человеком».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица MARUV попала в скандал в связи с выступлением на фестивале в Белгород-Днестровском. Певица была заявлена хедлайнером вечера, но на сцене так и не появилась. Команда артистки и организаторы обменялись взаимными обвинениями.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter