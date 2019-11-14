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Концертный скандал с Ириной Билык: разочарованные зрители требуют вернуть деньги
Популярная певица Ирина Билык, которая недавно потеряла отца, попала в концертный скандал в Харькове. Разочарованные поклонники требуют вернуть деньги за билеты стоимостью 350−1200 гривен и пишут заявления в правоохранительные органы. Зрители утверждают, что 12 сентября шли на сольный концерт Билык в филармонии, что было объявлено в афише. А вместо этого смотрели выступления детских коллективов. Ирина вышла на сцену только в конце концерта. Исполнив всего три песни, звезда удалилась со сцены. Якобы ее выступление длилось всего 7 минут.
Вспыхнул скандал. Разочарованные зрители объединились в сети, публикуя гневные посты.
«Нас масштабно обманули с концертом Ирины Билык, который должен был состояться сегодня в Филармонии. Все афиши были с призывом на Билык, а в итоге это был концерт «Парад звезд» с детьми, танцующими как на празднике в школе. В конце вышла Ирина Билык, спела всего 3 песни и пошла! Билеты до 1200 грн «, — написала одна из поклонниц певицы.
В афише также были заявлены Григорий Чапкис и Валерий Чигляев, которые так и не появились на сцене.
На скандал отреагировала и сама Ирина Билык. Она написала гневный пост в Instagram, в котором заверила, что организатор обманул и зрителей, и ее. По словам певицы, заранее было утверждено именно три песни.
«Мое выступление вчера, 12.11 в Харькове было четко регламентировано с организатором, то есть наши договоренности ограничивались тремя песнями. Ни о каком сольном концерте речи не было и договоренностей тоже, что я и моя команда смело можем подтвердить. Я в гневе и забыла, когда в последний раз была так расстроена», — написала Ирина Билык. Однако имя организатора певица называть не стала. Заверила, что больше никогда не будет работать с этим «алчным до наживы человеком».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица MARUV попала в скандал в связи с выступлением на фестивале в Белгород-Днестровском. Певица была заявлена хедлайнером вечера, но на сцене так и не появилась. Команда артистки и организаторы обменялись взаимными обвинениями.
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