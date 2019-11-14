Украина

Черная пятница началась раньше времени: в сети обсуждают видео жуткой давки в магазине

В российском городе Иваново устроили давку в магазине за электротоварами по сниженным ценам. Отметим, работники торговли часто под продажей «по скидкам» сбывают залежавшийся товар.

Видео из ивановского магазина опубликовал в Twitter пользователь с ником «Двач».

«Акция „тостер за 199 рублей“ в Иваново. Толпа зомбарей на месте», — подпись под роликом.

Акция «тостер за 199 рублей» в Иваново. Толпа зомбарей на месте. pic.twitter.com/RQgzX1znJd — Двач (@ru2ch) November 13, 2019

На съемке можно увидеть, как толпа людей пытается войти в магазин по продаже электротоваров. Пожилые женщины и мужчины активно толкают стеклянные двери, которые пытаются удержать продавцы. Они не слышат громких просьб девушек-продавцов заходить по одному и продолжают толкать друг друга, чтобы быстрее оказаться за стеклянной дверью.

В сети комментаторы не очень удивились подобному желанию приобрести дешевый товар. Ведь многие покупают вещи или продукты по принципу — раз со скидкой, то нужно брать.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о штурмах магазинов секонд-хэнда во время завоза новой партии одежды.

Напомним, Черная пятница 2019 года стартует 29 ноября. «ФАКТЫ» писали о том, как выгодно закупиться в день скидок.

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