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Черная пятница началась раньше времени: в сети обсуждают видео жуткой давки в магазине
В российском городе Иваново устроили давку в магазине за электротоварами по сниженным ценам. Отметим, работники торговли часто под продажей «по скидкам» сбывают залежавшийся товар.
Видео из ивановского магазина опубликовал в Twitter пользователь с ником «Двач».
«Акция „тостер за 199 рублей“ в Иваново. Толпа зомбарей на месте», — подпись под роликом.
Акция «тостер за 199 рублей» в Иваново. Толпа зомбарей на месте. pic.twitter.com/RQgzX1znJd— Двач (@ru2ch) November 13, 2019
На съемке можно увидеть, как толпа людей пытается войти в магазин по продаже электротоваров. Пожилые женщины и мужчины активно толкают стеклянные двери, которые пытаются удержать продавцы. Они не слышат громких просьб девушек-продавцов заходить по одному и продолжают толкать друг друга, чтобы быстрее оказаться за стеклянной дверью.
В сети комментаторы не очень удивились подобному желанию приобрести дешевый товар. Ведь многие покупают вещи или продукты по принципу — раз со скидкой, то нужно брать.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о штурмах магазинов секонд-хэнда во время завоза новой партии одежды.
Напомним, Черная пятница 2019 года стартует 29 ноября. «ФАКТЫ» писали о том, как выгодно закупиться в день скидок.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».