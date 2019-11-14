24.20 / 24.45 26.55 / 26.97
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Черная пятница началась раньше времени: в сети обсуждают видео жуткой давки в магазине

10:40 14 ноября 2019 184
толпа
Инф. «ФАКТОВ»

В российском городе Иваново устроили давку в магазине за электротоварами по сниженным ценам. Отметим, работники торговли часто под продажей «по скидкам» сбывают залежавшийся товар.

Видео из ивановского магазина опубликовал в Twitter пользователь с ником «Двач».

«Акция „тостер за 199 рублей“ в Иваново. Толпа зомбарей на месте», — подпись под роликом.

На съемке можно увидеть, как толпа людей пытается войти в магазин по продаже электротоваров. Пожилые женщины и мужчины активно толкают стеклянные двери, которые пытаются удержать продавцы. Они не слышат громких просьб девушек-продавцов заходить по одному и продолжают толкать друг друга, чтобы быстрее оказаться за стеклянной дверью.

В сети комментаторы не очень удивились подобному желанию приобрести дешевый товар. Ведь многие покупают вещи или продукты по принципу — раз со скидкой, то нужно брать.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о штурмах магазинов секонд-хэнда во время завоза новой партии одежды.

Напомним, Черная пятница 2019 года стартует 29 ноября. «ФАКТЫ» писали о том, как выгодно закупиться в день скидок.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия

Без пенсии: стало известно, кто в Украине сможет получать государственные выплаты

Зеленский устал

Зеленский устал: в Украине указали на странные решения президента

Пенсия в Украине

Пенсии пересмотрят в декабре: кто останется без повышения

Тарт

Легкий и полезный: как приготовить самый популярный французский пирог

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер