Происшествия

У судьи Хозсуда Киева угнали авто, в котором лежал пистолет

В Оболонском районе Киева судья Хозяйственного суда лишился автомобиля Lexus, который был припаркован рядом с одним из ресторанов. Ранее под Киевом задержали банду из 12 человек под руководством угонщика-рецидивиста.

Как сообщает УНН, в угнанном авто, который находился в пользовании служителя Фемиды, находился принадлежащий судье пистолет Shmayser.

По факту похищения автомобиля полиция открыла уголовное производство.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове у чемпионки мира и двукратной чемпионки Европы по вольной борьбе Юлии Ткач угнали машину, которую удалось вернуть в течение суток.



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