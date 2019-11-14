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Будут играть в разные игры: появился интересный прогноз встречи Зеленского с Путиным
Несмотря на то, что встреча президентов Украины и России неминуема (возможно, в ближайшее время она произойдет в «нормандском формате»), для Путина Зеленский не совсем тот человек, с которым он готов выстраивать равноправный диалог. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» выразила известный политический психолог, кандидат психологических наук Светлана Чунихина.
По словам эксперта, для Путина Зеленский — человек из другого мира, не из иерархии, не из системы. Кроме того, у обоих лидеров совершенно разные психотипы. И каждый из них будет вести свою игру.
«Зеленский — спонтанный, Путин — жестко контролирующий себя. Зеленский — соблазняющий, а Путин — садистического типа и параноик. В этом смысле психотип Зеленского более уязвимый. Драма не в этом, а в том, что они будут играть в совершенно разные игры. Зеленский, грубо говоря, — в преферанс, а Путин — в русскую рулетку», — отмечает психолог.
Но самым главным моментом, в чем оба президента антиподы, это, по мнению Чунихиной, в понимании, насколько искренним должен быть контакт, чтобы стать эффективным для достижения цели. Ведь президенты, как и обычные люди, при встрече с глазу на глаз задействуют те же самые механизмы, что и при любом человеческом контакте.
Детальнее читайте в материале «ФАКТОВ»: Зеленский для Путина — «человек, который танцует, пока я ем», — политический психолог.
Напомним, ранее руководитель стратегической группы SOFIA, известный политолог и философ Андрей Ермолаев утверждал, что соратники президента Зеленского до сих пор путают постановку «95 квартала» с национальной политикой.
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