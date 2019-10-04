Политика

Новая власть сулила гражданам Украины успехи в самых разных сферах в рекордно короткие сроки. Однако — пока! — ни в одном сегменте нет хоть сколь-нибудь заметного прогресса, а нас просят «не спешить с выводами и дать людям возможность поработать». Об узурпации власти, о необходимости начинать социальную «гомеопатическую терапию», о новом поколении политиков «ФАКТЫ» поговорили с руководителем стратегической группы SOFIA, известным политологом и философом Андреем Ермолаевым. Напомним, ранее политолог прокомментировал скандал, разразившийся после телефонного разговора Трампа с Зеленским и спрогнозировал, как будут складываться отношения между Украиной и США, а также рассказал, каким он видит диалог с оккупированным Донбассом и какую роль в этом может сыграть предстоящая встреча в нормандском формате.

— Многие эксперты утверждают, что у нас случилась де-факто узурпация власти.

— Посмотрите на поведение, манеру и лексикон победителя. Все его подозревают в узурпации власти, тайных планах, расстановке своих людей. А я все больше убеждаюсь, что он перепуган. Зеленский — это Волшебник Изумрудного города. Он обыкновенный хороший человек…

— … не понимающий, куда попал.

- Не знаю, понял ли. Но то, что он начинает бояться того, что делает… Наше сознание так устроено, что в состоянии страха оно склонно принимать более простые решения. Когда человек сталкивается с опасностью, инстинктивная реакция — отскочить и убежать. И только сильным духом людям, у которых развито самосознание и саморефлексия, страх помогает принять рациональное решение.

Казалось бы, уникальная ситуация. С таким огромным уровнем поддержки, с возможностями устанавливать контакты и опираться на самые разные интеллектуальные и политические силы Зеленский мог себе позволить любые конфигурации. Но он опирается только на друзей, которые до сих пор путают постановку «95 квартала» с национальной политикой… До тех пор, пока система, испугавшись и вздрогнув, по инерции продолжала жить по старым законам, это было незаметно. Но когда мы увидели результат, то поняли, что их решения и инициативы — этакого банально-испуганно-кухонного характера. Для меня путаница с цитатами (в своей речи в Брюсселе Зеленский использовал фрагменты речи Порошенко. — Авт.), призыв звонить в НАБУ по любому экономическому правонарушению, недавняя неловкая ситуация с инициативой супруги президента (Елена Зеленская предложила проект создания украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира, но оказалось, что эта идея уже давно реализуется. — Авт.) говорят вовсе не о том, что люди настолько изолированы и далеки от существующих процессов и возможностей, но и — самое страшное! — о том, что те, кто с ними рядом, не способны помочь, подсказать, скорректировать. Не хотелось бы думать о злой воле…

Вот они говорят: «Давайте разработаем стратегию развития». Слушайте, разработать стратегию — это месяц работы лучших умов страны. Это не написать ночью бумажку, «чтоб была». А когда президент обещает: «Я в послании к Раде все скажу», но выходит и говорит «по приколу», я как человек, связанный с созданием документов, над которыми работали десятки не самых глупых людей в этой стране (целые экономические школы и демографы), знающий, что такое продукт, где есть прогнозы, предложения, рекомендации к программам взаимодействия с правительством, с ужасом понимаю, что кроме этого прикола сегодня ничего нет. Опасаюсь, что такой же будет и программа правительства: мы просто услышим набор хорошо отредактированных слов. Мастеров сейчас много.

— Ровно год назад в одном интервью вы сказали, что все больше и больше становитесь пессимистом.

- В разговоре с одним из влиятельных людей я достаточно жестко заметил: «Знаете, в чем ваша проблема? Вы все время думали, что-то, чем вы овладели, это как классная машина, на которой можно ездить и всем девчонкам нравиться». И привел пример. Вам достался в отличном состоянии прекрасный мотоцикл Harley-Davidson, а вы на нем пиццу развозите.

Но ведь Harley-Davidson — для другого. Для ралли, для состязаний. Он требует хорошего ухода, хорошего масла, мастера, который следит за каждой деталькой. А вы на нем катались до тех пор, пока он не начал рассыпаться. Вот в таком состоянии страна. Вы на ней покатались, думая, что она как-то сама себя вытащит, а потом опа — копанки на Донбассе, на Волыни янтарь добывают под европейской сокровищницей, так называемыми целинными лесами, леса Закарпатья — спилены, сакральный для нас Днепр, который всегда должен быть национальным проектом номер один, — в дерьме. И при этом вы бьете себя в грудь, что не отдадите ни пяди земли. Так вы ее уже убили…

Извините за эмоции, но мне вот эти 73 процента, проголосовавших за Зеленского, не жалко. Вам было прикольно? Спрашивайте теперь с себя. Мне не жаль и тех, кто после выборов трясет головой, как боксер после нокдауна: «Что это было?» А было то, что одни проголосовали, а другие получили по голове.

Что можно делать сейчас? Начинать социальную «гомеопатическую терапию»: формировать новое мировоззрение, поддерживать тех, за кем идут люди, а не тех, кто популярен по «ящику», формировать самостоятельную молодую интеллектуальную элиту. И делать это своими силами, помогая создавать «органическое знание» о себе, а не матричные клипы с трускавецких университетов.

— Это утопия.

— А потом вы спрашиваете, почему я пессимист.

Считаю, что сейчас нужно собрать людей, которые еще не потеряли голову и готовы поделиться с молодежью знаниями в области современной экономики, менеджмента самоуправления, экологии и экономического сознания. В настоящее время я занимаюсь созданием школы территориально-пространственного проектирования.

Новое поколение — это люди 20−40 лет. Среди них есть разные пассионарные ядра. Это те, кто пытается мыслить на ином уровне. Есть ядро, рожденное революцией и войной. Это своеобразная сакральная инициация. Они почувствовали себя украинцами, ощутили свой новый социальный и психологический статус, они мотивированы. В чем их проблема? Они ведомые. Они, сами того не заметив, стали частью военного дерибана. В стране сегодня шесть с половиной тысяч охранных фирм. Большая часть из них состоит из тех, кто прошел войну. Я как-то предложил одному чиновнику из Министерства обороны: «Да профинансируйте сейчас не танки, а военные вузы. Дайте в качестве бонуса каждому, кто пошел добровольцем на войну, высшее образование. Вы через три-пять лет получите ту самую новую элиту, о которой мечтаете. Это же и есть искусство социального управления. Раз вы разбудили эту социальную энергию, так управляйте ею. От вас зависит, куда эти ребята пойдут. И тут никакой психолог не поможет, если вы не сможете после войны найти им новую социальную нишу. Я ее вижу в образовании. Вы — в охранных фирмах. Независимо от того, как вы себе это объясняете».

Вторая часть нового поколения — это те, кто стали «слугами народа». Это нормальные ребята, но они самые вертлявые и предприимчивые. Они увидели шанс и инвестировали себя в этот проект. Они так устроены, что просто на кончиках пальцев почувствовали эту конъюнктуру. Когда в обществе сформировался запрос на новых политиков, они первыми сказали: «Это мы». Но нужно понимать, что так — по призыву — не формируется власть нового поколения.

А те, на кого и вправду можно положиться и кем мы гордимся, это пока еще «ботаники». Это люди, получившие хорошее образование и общественные практики, но не умеющие жить по законам конъюнктуры политического рынка. Помните шутку времен 1990-х? «Почему бандюки быстрее становятся миллионерами, чем интеллигенты? — Потому что у бандюков короче дорожка к принятию решений. Интеллигент думает, сомневается, идет спрашивать совет. А эти просто — раз-два-три, и готово».

Но раз уж общество поверило в то, что спасти страну может новое поколение и практически погрузилось в этот новый мифосюжет жизни (после краха предыдущего мифа о «среднем классе»), все, что мы можем сейчас сделать, это работать с теми, кто и вправду станет нашей надеждой. Иначе они уедут, а мы останемся с аниматорами и диджеями…

Ранее известный политолог Евгений Магда в интервью «ФАКТАМ» высказал мнение о том, что Зеленский помогает России создать систему торможения развития Украины.





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