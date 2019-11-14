Происшествия

Награжден медалью "За безупречную службу": резонансные данные о полицейском, устроившем стрельбу в метро Харькова

Полицейский, устроивший стрельбу на станции метро «Научная» в Харькове, в августе этого года был награжден медалью «За безупречную службу» III степени.

Как сообщает NewsRoom, 22-летний капрал Андрей К. летом получил ранение в ходе задержания злоумышленника на станции метро «Имени А.С. Масельского». Тогда 52-летний мужчина начал преследовать двух женщин, а после ударил ножом сотрудника полиции, который смог избежать серьезного ранения и быстро обезвредил нападавшего.

Тогда пострадавшего полицейского представили к награде.

После стрельбы на «Научной» полицейскому может грозить наказание вплоть до пожизненного срока.

Напомним, 12 ноября около двух часов ночи капрал из отдела полиции метрополитена сообщил в дежурную часть о посторонних на станции, а после открыл огонь по прибывшей подмоге. При досмотре у него нашли вещество, похожее на психотропный наркотик.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о стрельбе возле харьковской станции метро «Студенческая».

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