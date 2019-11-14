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Шоу-бизнес

Не как с Фриске: коллега Чернышева рассказал о болезни Заворотнюк

12:26 14 ноября 2019 178
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали злокачественную опухоль, имеет все шансы выздороветь.

Об этом изданию Дни.ру рассказал коллега мужа Заворотнюк — Петра Чернышева.

«К счастью, как мне рассказали, заметили заболевание на стадии, когда ситуация не была необратимой, как в случае с Жанной Фриске. А это очень важно в данном случае. Важен каждый день и час», — подчеркнул фигурист, пожелавший остаться анонимным.

Он также отметил, что Заворотнюк помогла Татьяна Навка. «К тому же неоценимую помощь оказала лично Татьяна Навка, которая близко к сердцу приняла болезнь Насти и сделала при помощи своих связей все возможное, чтобы справиться с этой бедой», — добавил он.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что Заворотнюк стало лучше.

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