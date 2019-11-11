Шоу-бизнес

Заворотнюк может прожить еще пять лет

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга, может прожить еще пять лет.

Об этом пишут Дни.ру, ссылаясь на практикующего хирурга-онколога, который пожелал не называть своего имени.

«Насколько я могу судить по сообщениям в СМИ, у Насти так называемая вторичная глиобластома, которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна. Вторичная глиобластома поражает около 10% людей с раком мозга, причем большинство из них получают эту форму рака в 45−50 лет», — отметил он.

Как известно, Анастасии Заворотнюк сейчас 48 лет.

«Обычно люди с таким диагнозом при успешном лечении живут полтора года. Если опухоль имеет благоприятный генетический маркер, то продолжительность жизни возрастает до пяти лет. Такое в моей практике случалось в 5% случаев», — подчеркнул врач.

Он также добавил, что новости о Заворотнюк обнадеживают. «Как я слышал от коллег, Анастасии Заворотнюк смогли удалить раковое образование, не задев здоровые ткани. Теперь ей показан курс генной терапии. Семья актрисы говорила, что Настя не находилась в коме, не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Эта информация звучит очень обнадеживающе», — уверен врач.

Напомним, что ранее Андрей Разин заявил: Заворотнюк стало лучше. Но родственников актрисы удивило такое заявление.

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