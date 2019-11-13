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Улыбается и плавает в бассейне: появились новости о здоровье Заворотнюк
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, пошла на поправку.
Об этом пишут многие росСМИ, ссылаясь на близких актрисы.
Говорят, Заворотнюк уже улыбается и плавает в бассейне — это помогает ей восстановиться.
Напомним, что актриса проходит курс реабилитационного лечения в одной из московских клиник, в которой есть бассейн.
Недавно продюсер Андрей Разин написал в сети, что Заворотнюк лучше. Родственники актрисы отметили, что ничего Разину не рассказывали, но не опровергли информацию об улучшении состояния здоровья Анастасии.
Также отметим, что муж актрисы Петр Чернышев вернулся на лед. Он будет работать все праздники.
Ранее мы писали, что у знаменитой украинской телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак.
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