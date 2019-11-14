Антициклон Paloma: какая погода ждет украинцев 15 ноября

Общество и люди

В пятницу, 15 ноября, погоду в Украине по-прежнему будет определять антициклон — будет сухо, разве что туманы несколько увеличат влажность воздуха.

Несущественный дождь возможен на западе страны. Ветер, в основном, утихнет, однако в восточных регионах он будет по-прежнему порывистым. Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в пятницу низкой будет на севере Украины — там до + 7 + 11 градусов. На востоке и в центре незначительно теплее — до + 8 + 13 градусов. В западных регионах ожидается + 10 + 14 градусов, в Закарпатье — до + 13 + 17 градусов. В южной части страны — до + 12 + 17 градусов.

«В Киеве 15 ноября осадки маловероятны, юго-восточный ветер стихнет до умеренного, температура воздуха ночью будет низкой, около +3 градусов, днем — свеженький — до +8 +9 градусов. В дальнейшем ничего особенно нового в синоптической ситуации не предвидится: преимущественно сухо и в пределах + 7 + 13 градусов», — прогнозирует Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 14 ноября, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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