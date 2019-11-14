Украина

С погодой повезет не всем: синоптики уточнили прогноз до конца рабочей недели

Антициклон Paloma, который принес в Украину небольшие дожди и похолодание, будет определять погоду и до конца рабочей недели.

В четверг, 14 ноября, небольшие дожди возможны на западе, а также возможны порывы ветра, скорость которого будет достигать до 12 метров в секунду. Днем в Черниговской, Сумской и Харьковской областях столбики термометров не поднимутся выше отметки «плюс» 8, а на юге воздух прогреется до 16 градусов тепла.

В пятницу, 15 ноября, в Украине сухо, ветер — до 12 метров в секунду. Днем в Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях столбики термометров не поднимутся выше отметки «плюс» 8. На юге буде до +16.

В субботу, 16 ноября, без осадков, порывы ветра — до 10 метров в секунду. Днем в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях не выше «плюс» 8 градусов. На юге страны гораздо теплее — до 17 градусов.

Напомним, народные синоптики прогнозировали в средине ноября уже первые морозы, а настоящую зиму — с 12 декабря.

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