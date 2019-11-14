- 08:10 Страшная авария на Закарпатье: два человека погибли, еще пятеро госпитализированы
- 08:02 Зеленский для Путина — «человек, который танцует, пока я ем», — политический психолог
- 08:00 Украина — Эстония: онлайн-трансляция матча
- 07:52 С погодой повезет не всем: синоптики уточнили прогноз до конца рабочей недели
- 07:51 Казаки и трубы: названа самая модная обувь сезона
- 07:41 Приняв дифтерию за ангину, больной полощет горло и теряет драгоценное время, — врач
- 07:34 Легкие рецепты для вкусного ужина: пальчики оближешь
- 07:32 В России студент расстрелял однокурсников в колледже: детали жуткого инцидента
- 07:12 Принц Уильям вышел в свет в зеленом бархате и раскрыл секрет Кейт Миддлтон
- 06:55 «Злятся злые»: Богомолов «оправдался» за венчание с Собчак
- 06:42 Село Кучугуры и дом Ивана Будько существуют на самом деле: где же снимался сериал «Сваты»
- 05:56 Без пенсии: стало известно, кто в Украине сможет получать государственные выплаты
С погодой повезет не всем: синоптики уточнили прогноз до конца рабочей недели
Антициклон Paloma, который принес в Украину небольшие дожди и похолодание, будет определять погоду и до конца рабочей недели.
В четверг, 14 ноября, небольшие дожди возможны на западе, а также возможны порывы ветра, скорость которого будет достигать до 12 метров в секунду. Днем в Черниговской, Сумской и Харьковской областях столбики термометров не поднимутся выше отметки «плюс» 8, а на юге воздух прогреется до 16 градусов тепла.
В пятницу, 15 ноября, в Украине сухо, ветер — до 12 метров в секунду. Днем в Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях столбики термометров не поднимутся выше отметки «плюс» 8. На юге буде до +16.
В субботу, 16 ноября, без осадков, порывы ветра — до 10 метров в секунду. Днем в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях не выше «плюс» 8 градусов. На юге страны гораздо теплее — до 17 градусов.
Напомним, народные синоптики прогнозировали в средине ноября уже первые морозы, а настоящую зиму — с 12 декабря.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...