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Украина

Ветер до 40 м/с: в Украине объявлено штормовое предупреждение

9:34 14 ноября 2019 58
ветер
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 14 ноября, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

По данным Украинского гидрометцентра, в течение суток порывы ветра будут достигать 15−20 м/с (І уровень опасности). А на высокогорье Карпат ветер будет до 40 м/с (II уровень опасности).

В Киеве и Киевской области также ожидается ветер до 15−20 м/с.

Напомним основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра, укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщали «ФАКТЫ», по прогнозам синоптиков, сегодня на западе Украины пройдут небольшие дожди. Днем в Черниговской, Сумской и Харьковской областях столбики термометров не поднимутся выше отметки «плюс» 8, а на юге воздух прогреется до 16 градусов тепла. Такая же погода сохранится и до конца рабочей недели.

О том, как следить за своим самочувствием в ветреную погоду, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Голова и суставы сильнее болят в сырую и ветреную погоду: как себе помочь».

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