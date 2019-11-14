Томимый жаждой пес насмешил сеть попытками напиться из фонтана (видео)

Мир

В сети стал вирусным видеоролик, в котором томимый жаждой пес пытается напиться из установленного в саду хозяйского дома специального фонтана для собак, управляемого педалью. Собака сообразила, что вода появляется, если нажать лапой на педаль. Но никак не может понять, что для того, чтобы струя не исчезала, убирать лапу с педали не нужно. Пес безуспешно пытается напиться, но хватает только воздух. Он пытается быстро нажать на педаль несколько раз подряд, полагая, что это исправит ситуацию. И даже пробовал погрызть фонтан. Но у него так ничего и не вышло. «Черт возьми… Почему это не работает», — называется видео.

Пользователи сети посочувствовали страдальцу. «Это почти вылитый я, когда пытаюсь помыть руки в туалете самолета», «Или как я, когда пытаюсь понять хоть что-то в новых технологиях, в которых разбираются мои дети» — писали в комментариях. Кто-то упрекал хозяина за то, что не помог своему питомцу разобраться с аппаратом. Кто-то называл пса умным. А другие, наоборот — очаровательно милым, но глупым.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что невеста выставила необычное условие подружкам на своей свадьбе — щенки вместо цветов.

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