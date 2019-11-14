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Щенки вместо букетов: невеста выставила необычное условие подружкам на своей свадьбе (фото, видео)

10:44 14 ноября 2019 215
Энди со щенком
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Собравшаяся замуж жительница американского штата Флорида Энди Ондина, которая работает менеджером в отеле для собак, поставила своим подружкам необычное условие. На свадьбу с ее возлюбленной Тиной Красински они должны были прийти со щенками вместо букетов. Таким образом Энди и ее партнерша пожелали привлечь внимание общества к вопросу об «усыновлении» брошенных бездомных собак. Они считают, что лучше спасать животных из приютов, чем покупать себе породистых псов.

Подружки выполнили просьбу Энди. Они явились на торжество с десятью пятинедельных щенков, которых вместе с их мамой забрали из приюта для собак, где им грозила эвтаназия. После свадьбы щенков вернули матери, вместе с которой они будут жить еще несколько недель. Однако некоторые гости уже подали необходимые документы, чтобы забрать малышей к себе.

Сюжет о необычной свадьбе показали многие американские телеканалы. Так что Энди и Тина надеются, что всех песиков разберут по домам.
Пользователи сети нашли это трогательным. Однако кто-то в шутку задался вопросом — не постигла ли щенков участь свадебных букетов, которые по традиции бросает в толпу подруг невеста, чтобы определить, кто выйдет замуж следующей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о щенке-единороге из приюта, у которого на лбу вырос второй хвост.

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