- 14:10 В школе сорвала цепочку с 6-летней девочки: в Киеве задержали наглую воровку
- 14:09 Турция – Исландия: онлайн видео голов матча квалификации Евро-2020
- 14:09 Рада проголосовала за бюджет Украины на 2020 год
- 14:05 "Дело Мазура не закрыто": дипломат рассказал о возвращении в Украину ветерана войны "Тополи"
- 13:56 Импорт электроэнергии из РФ наносит убытки украинским энергокомпаниям — эксперты
- 13:43 Парламент внес изменения в Бюджетный кодекс
- 13:41 Ломают через колено: «слуга народа» Скороход с трибуны Рады обратилась к Зеленскому из-за задержания мужа
- 13:36 Бывшая первая ракетка мира покорила самую высокую гору Африки: яркие фото
- 13:28 Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото своего сына Арчи
- 13:21 В Украину собираются экстрадировать беглеца Онищенко: названа возможная дата
- 13:20 Бюджет-2020 и изменения в Земельном кодексе: заседание Рады 14 ноября (онлайн-трансляция)
- 13:17 Во всем видят нацизм: в России завели дело из-за безобидного флешмоба о космосе
Есть повод выпить: главарь "ДНР" Пушилин учредил очередной праздник
Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин издал «указ», датированный 14 ноября, об установлении очередного профессионального праздника — дня парламентаризма.
В «документе» написано, что «праздник учрежден, учитывая вклад «народного совета ДНР» как постоянно действующего высшего и единственного законодательного (представительного) органа государственной власти в развитие «народной республики». День парламентаризма велено отмечать ежегодно 14 ноября.
Читайте также: В Харькове оформляли соцвыплаты боевикам «ДНР"-"ЛНР»: раскрыта преступная схема
Известно, что 11 ноября 2018 года на оккупированном Донбассе прошли фейковые выборы: народ практически единодушно «избрал» новый состав «парламента» и главарей «ДНР» и «ЛНР». В «парламент ДНР» вошли 74 представителя возглавляемого Пушилиным движения «Донецкая республика» и 26 от «Свободного Донбасса».
В местных пабликах отреагировали на «указ» очень жестко.
«Вот и появился у этих дармоедов повод выпить».
«Наша цель — ни дня без праздника. Сколько у нас еще „свободных дней“ осталось?»
«Всех посадить на самолет — и в тайгу к медведям».
«Накачу-ка я сегодня за „депутатов“. Как бы мы без них жили?»
«Придет время — всех под суд».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что «суд» в Донецке приговорил к пяти годам и трем месяцам лишения свободы жителя этого города, обвиненного в «терроризме».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...