Есть повод выпить: главарь "ДНР" Пушилин учредил очередной праздник

Украина

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин издал «указ», датированный 14 ноября, об установлении очередного профессионального праздника — дня парламентаризма.

В «документе» написано, что «праздник учрежден, учитывая вклад «народного совета ДНР» как постоянно действующего высшего и единственного законодательного (представительного) органа государственной власти в развитие «народной республики». День парламентаризма велено отмечать ежегодно 14 ноября.

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Известно, что 11 ноября 2018 года на оккупированном Донбассе прошли фейковые выборы: народ практически единодушно «избрал» новый состав «парламента» и главарей «ДНР» и «ЛНР». В «парламент ДНР» вошли 74 представителя возглавляемого Пушилиным движения «Донецкая республика» и 26 от «Свободного Донбасса».

В местных пабликах отреагировали на «указ» очень жестко.

«Вот и появился у этих дармоедов повод выпить».

«Наша цель — ни дня без праздника. Сколько у нас еще „свободных дней“ осталось?»

«Всех посадить на самолет — и в тайгу к медведям».

«Накачу-ка я сегодня за „депутатов“. Как бы мы без них жили?»

«Придет время — всех под суд».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «суд» в Донецке приговорил к пяти годам и трем месяцам лишения свободы жителя этого города, обвиненного в «терроризме».

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