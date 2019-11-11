В Харькове оформляли соцвыплаты боевикам "ДНР"-"ЛНР": раскрыта преступная схема

Украина

В Харькове переселенец из Луганской области организовал незаконную схему получения социальных выплат, в том числе, и боевиками «ЛНР» и «ДНР». Ранее на Луганщине СБУ задержала боевика-артиллериста.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, харьковский делец предлагал жителям временно оккупированных территорий за деньги посодействовать в начислении и получении различных видов социальных выплат.

«При содействии сотрудников управлений Пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работников банковских учреждений, делец оформлял документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО. Среди них обнаружены боевики террористических организаций „Л/ДНР“, а также уже умершие люди», — сообщили в спецслужбе.

Во время обысков у фигурантов дела изъяты более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки с социальными выплатами. Организатору схемы сообщили о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ вывезла из ОРДО экс-сотрудника «МГБ ДНР», который изъявил желание сотрудничать с украинской спецслужбой.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter