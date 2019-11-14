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Украина

В Украину впервые прилетел лайнер «снежный барс»: яркие фото

13:11 14 ноября 2019 263
Самолет
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 14 ноября, первый рейс в аэропорт «Борисполь» совершил самолет Embraer E190-E2 авиакомпании Air Astana с номером P4-KHA. На его ливрее изображен снежный барс. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Самолет выполнил рейс по маршруту Нур-Султан — Киев. Первый прилет этого борта в Украину планировался еще 29 октября. На торжественную встречу в аэропорту пригласили журналистов и споттеров. Но казахстанская авиакомпания неожиданно заменила самолет в киевском рейсе.

По информации пресс-службы аэропорта «Боррисполь», сегодня встреча авиалайнера обошлась без торжественных мероприятий.

Ливрея самолета с номером P4-KHA посвящена проблеме вымирания снежных барсов — эти животные исчезают во всем мире.

Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания SkyUp запустит новый прямой рейс из Киева в южно-итальянский город Бари, который расположен на берегу Адриатического моря.

Фото: аэропорт Борисполь

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