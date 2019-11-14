В Украину собираются экстрадировать беглеца Онищенко: названа возможная дата

Украина

Бывшего народного депутата Александра Онищенко, который в Украине подозревается в причастности к созданию «газовой схемы» и хищению бюджетных средств, могут экстрадировать в страну из Испании уже в декабре 2019 года.

Об этом в эфире 24 канала заявил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. По словам руководителя НАБУ беглый экс-депутат «проиграл все суды на территории Испании» по экстрадиционным вопросам и по признанию его политическим беженцем. Также Сытник предположил, что Александр Онищенко может переехать из Испании в Германию, добавив, что в этом случае все будет зависеть от «оперативности зарубежных коллег».

Тем временем экс-нардеп опроверг слова руководителя НАБУ, заявив, что в решении суда сказано, что экстрадиция возможна только с согласия Кабинета министров Испании. «Суд по экстрадиции был в марте 2017 года. И три года Кабмин так ничего и не подписал. В итоге я сам сообщил всем, что я написал заявление, что хочу вернуться в Украину. И суд одобрил и дал мне разрешение на добровольное возвращение», — написал Онищенко на своей страничке в соцсетях и добавил, что вернется в Украину, если захочет он сам.

Он также прокомментировал заявление антикоррупционных органов об аресте 500 тысяч евро на его счету, назвав это «загадкой» для него лично.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Онищенко собирался принимать участие в парламентских выборах и даже выиграл суд, правда потом это решение отменил Верховный суд Украины.



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