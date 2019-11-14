Бывшая первая ракетка мира покорила самую высокую гору Африки: яркие фото

Спорт

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса после завершения сезона отправилась не на привычные для спортсменов морские курорты, а решила проверить себя на прочность.

26-летняя испанка, в 2017 году занимавшая первую строчку мирового женского рейтинга, покорила самую высокую гору Африки — Килиманджаро, добравшись до пика на высоте 5895 метров. «Мы пересекали водопады, реки, замерзшие реки, пещеры, овраги. И самое тяжелое — переносили ледяные ночи. Да, черт возьми! Мы чувствовали себя живыми! Минус 12 градусов по Цельсию. Самая высокая вершина Африки, 5895 метров. Спасибо моей экспедиции и моему проводнику», — поделилась своими эмоциями Гарбинье на своей странице в Instagram, опубликовав целый ряд ярких фото.

Впрочем, на этом африканские приключения Мугурусы не закончились. После восхождения теннисистка посетила на севере Танзании поселение масаи, которое является одним из самых знаменитых племен Восточной Африки. Местные жители приняли испанку как почетную гостью, провели обряд посвящение и показали свое поселение.

Отметим, что в завершившемся сезоне Мугуруса выиграла один турнир, триумфовав в апреле в мексиканском Монтеррее. На данный момент испанка занимает 36-ю строчку в списке лучших теннисисток мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мугуруса заработала в 2018 году 5,9 млн долларов и в списке самых богатых спортсменок мира делит 10−11 места с американкой Винус Уильямс.

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