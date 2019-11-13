- 21:24 В Одессе задержан держатель российского воровского «общака»
- 21:16 Как Рада продажу земли разрешала (полное видео заседания)
- 21:03 Украина — Эстония: онлайн-трансляция матча
- 20:59 Ушел, чтобы вернуться: в Раде разгорелся новый скандал из-за "отставленного" Яременко
- 20:51 Улыбается и плавает в бассейне: появились новости о здоровье Заворотнюк
- 20:46 Футболист, «вырубивший» тренера соперника, дисквалифицирован до конца года
- 20:41 Кремль взял Зеленского в руки, он уже не выкрутится: Безсмертный прокомментировал отход ВСУ на Донбассе
- 20:35 Легкий и полезный: как приготовить самый популярный французский пирог
- 20:22 Организатор покушения на журналиста Бабченко вышел на свободу
- 20:06 «Захват» Моста метро в Киеве: суд принял резонансное решение по «террористу»
- 20:00 Под Киевом сельский голова решил жестко наказать журналистов за вопрос о коррупции: что из этого вышло
- 19:49 Где смотреть онлайн матчи квалификации Евро-2020
Как Рада продажу земли разрешала (полное видео заседания)
В среду, 13 ноября, украинский парламент принял в первом чтении законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
В повестку дня было внесено одиннадцать законопроектов относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, об изменениях в Земельный кодекс и других законодательных актов, касающихся усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, а также проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.
Пороголосованный законопроект № 2178−10 предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения. С этого момента все владельцы земельных паев получают право их продавать.
Покупать землю смогут украинские физические лица, а также компании, территориальные общины и государство.
Юридические лица, конечные владельцы которых — иностранцы и которые арендуют землю в Украине более трех лет, смогут ее приобрести с 1 октября 2020 года.
При этом между первым и вторым чтением может быть внесена поправка о проведении всеукраинского референдума по вопросу разрешения иностранцам покупать украинскую землю.
Иностранные компании, не занимавшиеся обработкой земли в Украине минимум три года, получат право покупать землю с 1 января 2024 года.
Предусмотрено преимущественное право арендатора на приобретение земельного участка.
Концентрация земли в собственности определена на уровнях: 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны. Земли государственной и коммунальной собственности будут продаваться на торгах. Стартовая цена продажи — нормативная денежная оценка.
Законопроект поддержали 240 народных депутатов. 90% процентов голосов дали депутаты от партии «Слуга народа». Их поддержали 38 человек внефракционных. Все остальные политсилы, представленные в парламенте, за законопроект не голосовали.
Эксклюзивный материал «Продажа земли иностранцам: выгодно ли это владельцам паев и государству» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...