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Украина

Как Рада продажу земли разрешала (полное видео заседания)

21:16 13 ноября 2019 31
Верховная Рада
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 13 ноября, украинский парламент принял в первом чтении законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

В повестку дня было внесено одиннадцать законопроектов относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, об изменениях в Земельный кодекс и других законодательных актов, касающихся усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, а также проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

Пороголосованный законопроект № 2178−10 предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения. С этого момента все владельцы земельных паев получают право их продавать.

Покупать землю смогут украинские физические лица, а также компании, территориальные общины и государство.

Юридические лица, конечные владельцы которых — иностранцы и которые арендуют землю в Украине более трех лет, смогут ее приобрести с 1 октября 2020 года.

При этом между первым и вторым чтением может быть внесена поправка о проведении всеукраинского референдума по вопросу разрешения иностранцам покупать украинскую землю.

Иностранные компании, не занимавшиеся обработкой земли в Украине минимум три года, получат право покупать землю с 1 января 2024 года.

Предусмотрено преимущественное право арендатора на приобретение земельного участка.

Концентрация земли в собственности определена на уровнях: 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны. Земли государственной и коммунальной собственности будут продаваться на торгах. Стартовая цена продажи — нормативная денежная оценка.

Законопроект поддержали 240 народных депутатов. 90% процентов голосов дали депутаты от партии «Слуга народа». Их поддержали 38 человек внефракционных. Все остальные политсилы, представленные в парламенте, за законопроект не голосовали.



Эксклюзивный материал «Продажа земли иностранцам: выгодно ли это владельцам паев и государству» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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