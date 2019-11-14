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Украина

"Дело Мазура не закрыто": дипломат рассказал о возвращении в Украину ветерана войны "Тополи"

14:05 14 ноября 2019 12
Игорь Мазур
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером в среду, 13 ноября, в Украину вернулся задержанный ранее в Польше Игорь Мазур («Тополя»), однако его дело пока что остается открытым — его изучает польская сторона.

Об этом в комментарии «Укринформу» рассказал Чрезвычайный и Полнмочный посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица. «Украина использовала факт, что статус Мазура в общей системе Интерпола из-за активных действий украинской стороны был заблокирован до дальнейшего выяснения ситуации. Это стало основанием для его возвращения из Польши на родину», — уточнил дипломат.

По словам Андрея Дещицы, блокирование статуса означает, что человек не преследуется — его дело находится в «подвешенном состоянии» и изучается. Он также подчеркнул, что украинская сторона убеждает польских коллег в том, что дело, по которому преследуется Игорь Мазур, надумано. Документы находятся в окружной прокуратуре Люблина. И только от польской стороны зависит, будет ли дело развиваться и передаваться в суд, или нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на пресс-конференции в Люблине Игорь Мазур рассказал, что, видимо, находился в базах Интерпола с 2014 года, но никаких активных действий в его отношении не предпринималось. Нынешнюю же ситуацию он связывает с активизацией России на международном уровне.

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