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Украина

Задержание Мазура в Польше: ветеран указал на важный момент

7:51 11 ноября 2019 122
Мазур
Инф. «ФАКТОВ»

Ветеран АТО Игорь Мазур, которого 9 ноября задержали польские пограничники по запросу спецслужб России, за последние два года неоднократно пересекал границу с Польшей без каких-либо проблем.

Об этом Мазур заявил в Люблине на совместной с генконсулом Украины пресс-конференции, передает «Укринформ».

«Я в Польше был несколько раз и в прошлом, и в позапрошлом году. Ведь с тех пор, как вернулся из ВСУ в запас, я считал, что для нас действительно важнее всего с поляками иметь хорошие отношения, одним фронтом выступать против России — Балто-Черноморский союз такой. Если исходить из того, что Интерпол имел с 2014 года, то я тоже, пожалуй, был в этой базе. Только Интерпол не давал хода… Я не думаю, что кто-то меня сдал, скорее всего, Россия последние несколько месяцев начала активно работать на международном уровне. И, к сожалению, как Дания сдалась и разрешила строить „Северный поток-2“, так же где-то Интерпол сдался и согласился нас включить в тот черный список», — рассказал Мазур.

Напомним, Игорь Мазур был руководителем «Правого сектора» Киевской области и начальником штаба 24-й сотни Самообороны Майдана во время Революции Достоинства. С Майдана отправился на Донбасс. В апреле 2015 года стал офицером ВСУ — командиром роты, заместителем начальника штаба разведывательного батальона. В ноябре 2016 года, после демобилизации, Мазура назначили заместителем председателя партии УНА-УНСО.

Мазур работал в Секретариате уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Он был задержан 9 ноября в пункте пропуска «Дорогуск» в Польше на основании запроса России в Интерпол.

Позже ветерана АТО отпустили на поруки генконсула Украины в Люблине. По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса РФ он будет жить в генконсульстве.

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