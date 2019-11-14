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Задержанный в Польше Игорь Мазур вернулся в Украину
Ветеран АТО Игорь Мазур, которого 9 ноября задержали польские пограничники по запросу спецслужб России, вернулся вечером 13 ноября в Украину.
Об этом написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
«Благодаря четкой и профессиональной работе органов украинской власти — Офиса президента, дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции — Игорь Мазур (Тополя) вернулся в Украину. Это стало возможным в том числе и потому, что еще вечером в день задержания Украинское бюро Интерпола по поручению министра МВД Арсена Авакова направило пакет документов, которые прямо свидетельствовали о злоупотреблении РФ своим правом обращения в эту международную организацию. Отдельную благодарность хочу выразить послу Украины в Польше Андрею Дещице», — написал в Геращенко.
Факт освобождения Игоря Мазура подтвердила омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, консул лично сопровождал переезд Мазура на территорию Украины.
Напомним, что Игорь Мазур — ветеран войны на Донбассе, сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека, заместитель председателя УНА-УНСО.
Побратимы Мазура, а также дипломаты и юристы называют его задержание и обвинения абсурдными, считая их политической местью России.
Как известно, Мазура обвиняют в участии в боях в Грозном во время Первой чеченской войны. За такие же обвинения в России раньше задержали, пытали и осудили Николая Карпюка и Станислава Клыха, которые никогда не были в Чечне. Мазур говорит, действительно в то время в Чечне был, но как журналист, освещал зверства режима.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин разъяснил, что задержание Игоря Мазура стало возможным благодаря тому, что Россия научилась использовать механизмы, котоыре позволяют обойти статьи 2 и 3 устава Интерпола, где четко оговорены случаи, когда механизмы экстрадиии не могут применяться (вооруженные конфликты, революции, другие форс-мажорные ситуации).
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