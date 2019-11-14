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Спорт

Турция – Исландия: онлайн видео голов матча квалификации Евро-2020

14:09 14 ноября 2019 119
Турция&nbsp;— Исландия
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 14 ноября, в Стамбуле на стадионе «Турк Телеком», способном вместить 52,5 тысячи зрителей, пройдет отборочный матч на Евро-2020 между сборными Турции и Исландии. Начало — в 19:00.

Напомним, что в первой встрече команд Шенола Гюнеша и Эрика Хамрена в Рейкьявике исландцы благодаря дублю нападающего «Ростова» Рагнара Сигурдссона обыграли гостей — 2:1. Правда, этому поединку предшествовал скандал — по прилету в Исландию турецкую делегацию не выпускали из аэропорта на протяжении нескольких часов, а турецкие болельщики пообещали устроить островитянам «теплый» прием перед ответной встречей в Стамбуле.

Чтобы гарантировать себе досрочный выход в финальный турнир, туркам достаточно не проиграть в предстоящем поединке. Впрочем, наверняка хозяева захотят взять реванш за поражение в Исландии, которое является для них пока что единственным в нынешнем отборочном цикле. Отметим, что на данный момент серия побед сборной Турции в домашних поединках насчитывает шесть матчей — четыре в рамках квалификации на Евро-2020, в том числе и над чемпионами мира французами (2:0), а также два товарищеских.

Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение хозяевам. К примеру, авторитетная контора William Hill ставки на победу Турции принимает с коэффициентом 1,63, на ничью — 3,75, на выигрыш Исландии — 5,50.

За видео голов в поединке в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно, сколько заработала сборная Украины за выход на Евро-2020.

Фото Getty Images

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