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Украина

Госбюджет 2020: как голосовали нардепы

14:37 14 ноября 2019 206
Голосование за госбюджет 2020
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 14 ноября, народные депутаты Украины приняли госбюджет на 2020 год — за него проголосовали 280 парламентариев.

Против проголосовали 55 нардепов, воздержались — 37, еще 27 парламентариев не принимали участие в голосовании. Голоса «за» дали фракции «Слуги народа», внефракционные парламентарии и депутатская группа «За майбутнє».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народные депутаты Украины внесли изменения в Бюджетный кодекс, в частности, касающиеся регулирования расходов государственного и местных бюджетов.

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