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Катастрофа МН17: следствие подтвердило контакты ФСБ с боевиками на Донбассе
Следственная группа, занимающаяся делом об авиакатастрофе «Боинга» Малазийский авиалиний, который летом 2014 года сбили из российского «Бука», заявила, что поставки оружия боевикам и их действия контролировала Россия.
Об этом, в частности, говорится в видеообращении следователей JIT, которые по-прежнему ищут свидетелей по событиям лета 2014 года. Людей, которые бы могли рассказать, кто контролировал руководство донецких боевиков, и кто отдал приказ о развертывании ЗРК «Бук», из которого впоследствии был сбит «Боинг».
В объединенной следственной группе заявили о ежедневных телефонных переговорах, которые вели представители российских спецслужб с боевиками на Донбассе. Причем, Россия влияла на решение всех вопросов — от военных до экономических и финансовых. «Связи между Россией и руководством „ДНР“ выглядят ближе, чем казалось ранее», — заявили следователи.
Расследователь Bellingcat Христо Грозев по этому поводу в Twitter пишет, что JIT впервые публикует серию оригинальных перехватов телефонных звонков. «Многие из них содержат голоса ведущих российских военных командиров, помощника Путина Суркова и доверенного лица ФСБ Малофеева… Перехват включает в себя вызов военному начальнику Южного округа России Сердюкову, который сообщает командующему боевиками, что ему поручено распределять оружие только с разрешения «генерала Владимира Ивановича из ФСБ», — утверждает расследователь.
Есть на записях и слова экс-главаря боевиков Бородая, который говорит, что выполняет приказы и защищает интересы Российской Федерации. Одну из записей публикует «Цензор.нет».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший командир подразделения ПВО боевиков «ДНР» Владимир Цемах, которого Украины выдала России в рамках обмена удерживаемыми лицами, готов дать показания по делу малайзийского Boeing МН17 «в случае обеспечения его прав».
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