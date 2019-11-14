Мир

В Москве расстреляли чемпиона мира по тайскому боксу: видео с места ЧП

В Москве киллер застрелил чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Ранее в российском Благовещенске студент строительного колледжа устроил бойню и покончил с собой.

Видео, снятое камерами видеонаблюдения, в сеть выложил «Мэш». В Боляна несколько раз выстрелили из пистолета, когда он вышел из машины возле своего дома.

По одной из версий, 40-летнего спортсмена застрелили из-за бизнеса. Сообщается, что киллер несколько часов поджидал спортсмена. Одна из пуль — смертельная — попала в голову.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Даниила Засорина, который открыл стрельбу по соученикам в колледже Благовещенска, педагоги характеризовали как «неконфликтного» и «ответственного».

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