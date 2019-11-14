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Украина

В Запорожье экс-полицейский готовил теракт: суд вынес приговор

17:00 14 ноября 2019 57
Граната
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье огласили приговор бывшему полицейскому, который вместе с представителем «ДНР» готовил террористический акт. А недавно в Харькове раскрыли незаконную схему получения социальных выплат боевиками «ЛНР» и «ДНР». О суде сообщает пресс-служба прокуратуры в Запорожской области.

Следствие установило, что обвиняемый сначала сотрудничал с боевиками «ДНР» и с помощью средств мобильной связи передавал им информацию о передвижениях подразделений ВСУ. С одним из боевиков бывший полицейский также готовил в Запорожской области террористический акт. При обыске у него было обнаружены две гранаты и более 300 патронов различных калибров.

Суд приговорил виновного к заключению на срок 8 лет 3 месяца.

Ранее сообщалось, что один из главарей «ДНР» готовится к шикарной жизни в Мариуполе — он собирается переехать сюда со всей семьей и уже оформляет документы.

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