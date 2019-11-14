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Украина

Без права залога: полицейского, открывшего стрельбу в метро Харькова, арестовали на два месяца

19:06 14 ноября 2019 129
Суд
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове Московский районный суд избрал меру пресечения Андрею Кобцеву, который подозревается в стрельбе на станции метро «Научная». Об этом сообщает NewsRoom.

Прокурор требовал отправить капрала под арест, чтобы он не подался в бега. «Сотрудник полиции должен был защищать граждан, а не посягать на них», — заявил он.

Адвокат просила отправить ее подзащитного под домашний арест и напомнила, что правоохранитель имеет награду за то, что в августе 2019 года задержал вооруженного мужчину. Тогда полицейский получил ранение — это якобы повлияло на его эмоциональное состояние, у него начались приступы паники. Но суд стал на сторону прокуратуры и арестовал подозреваемого на 60 суток без права внесения залога.

Андрей Кобцев сказал журналистам, что не согласен с решением суда и отказался отвечать на вопросы. Подозреваемому может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что Андрей Кобцев был награжден медалью «За безупречную службу» III степени.

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