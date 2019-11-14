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Политика

Скандально известный экс-глава Украинского института национальной памяти стал нардепом

19:34 14 ноября 2019 67
вятрович
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович зарегистрирован народным депутатом. Такое решение принял Центризбирком на заседании 14 ноября.

Вятрович придет в Раду на место Ирины Луценко, покинувшей парламент по собственному желанию ввиду состояния здоровья. За Луценко в списке партии «Европейская солидарность» шла Наталия Бойко, но она подала заявление, что не будет баллотироваться.

42-летний Владимир Вятрович пришел в Раду по списку партии «Европейская солидарность». Проживает новый народный депутат в поселке Ворзель Киевской области.

вятрович

По образованию Вятрович — историк, имеет научную степень доктора философии. За свою карьеру занимал пост директора Центра исследований освободительного движения, был научным сотрудником Института украиноведения НАН Украины, преподавал в Украинском католическом университете. В 2008 году Вятрович стал советником главы СБУ, а в октябре того же года был назначен директором отраслевого государственного архива Службы безопасности.

С марта 2014 года по сентябрь 2019 года Вятрович возглавлял Украинский институт национальной памяти. В интервью «ФАКТАМ» глава УИНП рассказывал о важных изменениях в календаре государственных праздников и памятных дат, о необходимости завершения декоммунизации Украины и о начале процесса деколонизации.

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