Украина

Церковь перестала быть моральным авторитетом для большинства украинцев, — данные опроса

В 2019 году только 43,2% опрошенных признали, что церковь для них — моральный авторитет. Ранее Александрийская церковь признала ПЦУ. О результатах опроса сообщает Религиозно-информационная служба. Украины.

Информация социологического исследования были представлена во время круглого стола, который организовали Центр Разумкова и Представительство Фонда К. Аденауэра в Украине.

В 2019 году 43,2% участников опроса признали церковь моральным авторитетом, 38,7 ответили «нет», а 18,1% не смогли дать ответ.

Если сравнить с 2010 годом, то тогда церковь признали моральным авторитетом 56,3%, в 2013 — 49,9%, в 2016 — 45,3%.

Результаты социологического исследования показывают, что на 2019 год лишь на Западе Украины большинство населения продолжает относиться к церкви, как к моральному авторитету — 64,9% (при 17,5%, сказавших «нет»).

Среди религиозных лидеров наибольшим доверием пользуются Папа Римский Франциск — 41,5%, 38,7% — предстоятель ПЦУ Епифаний, 32,4% — предстоятель УПЦ МП Онуфрий, 28,5% — экс-предстоятель УПЦ КП Филарет, 27,5% — предстоятель УГКЦ Святослав.

Ранее сообщалось, что в РПЦ шокированы решением одного из древнейших патриархатов.

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