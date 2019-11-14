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В ООН утвердили резолюцию по Крыму: что требуют от России
В ООН подготовили новый проект «крымской» резолюции со списком требований к России. От РФ требуют прекратить преследование жителей аннексированного полуострова. А международному сообществу предлагается не отказываться от давления на Россию и не закрывать глаза на новые нарушения.
Пока резолюция — это только проект, одобренный третьим комитетом Генассамблеи ООН. Резолюцию вынесут на утверждение Генассамблеи в декабре 2019 года, и тогда решение вступит в силу.
Соавторами документа стали 38 стран. Все они напоминают России, что захват территорий методами агрессии не может и не будет считаться законным.
От России требуют прекратить принудительное выселение из Крыма коренных жителей и заселение территорий россиянами. Осуждается практика массовых задержаний крымских активистов и правозащитников и приписывание им террористической деятельности.
ООН требует освободить узников совести, задержанных исключительно за высказывание собственного мнения, дать свободу незаконно задержанным украинским гражданам.
Еще одно требование касается призыва крымчан на службу в российскую армию. ООН требует немедленно прекратить подобную кампанию, равно как и преследование крымчан-«уклонистов» от службы.
Напомним, ранее Международный суд ООН в Гааге пришел к выводу, что он полномочен рассматривать вопрос об агрессии России в Крыму и на Донбассе. Рассмотрение дела ведется по заявлению Украины.
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