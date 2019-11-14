Украина

Такого еще не видели: Россия в ООН напрямую угрожала странам из-за голосования по Крыму

Во время заседания Третьего комитета 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где рассматривалась подготовленная Украиной обновленная резолюция «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина» российский дипломат прибег к прямым угрозам членам ООН. Об этом пишет Укринформ.

Так, при обсуждении проекта документа представитель России Геннадий Кузьмин назвал «бредом» озвученную информацию о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму и заявил, обращаясь к присутствующим с очевидным намеком на «неприятности» от Кремля: «Нажимая на зеленую кнопку (то есть голосуя» за «- ред.), вы голосуете против Российской Федерации».

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на это заметил, что представитель РФ назвал «бредом» доклад Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша по ситуации с правами человека в Крыму, представленную в сентябре 2019 года. То, что представитель РФ оскорбил Генсека и всю организацию, а также обратился к откровенных угроз представителям комитета, «не должно остаться без реакции», подчеркнул украинский дипломат.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, представлявший проект резолюции в Третьем комитете ГА ООН, в комментарии Укринформу отметил: «Такое я вижу впервые — чтобы с трибуны Организации Объединенных Наций звучала прямая угроза представителям, которые выражают позицию путем голосования».

Впоследствии он добавил в своем Twitter, что «несмотря на прямые угрозы российских дипломатов в Третьем комитете членам ООН и пренебрежение к докладу Генсекретаря, информацию в котором назвали „бредом“, Третий комитет поддержал проект резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию о защите прав человека на Крымском полуострове в условиях российской оккупации. Данные инструменты должны усилить противодействие попыткам России легитимизировать аннексию части территории Украины.

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