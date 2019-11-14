- 00:42 День работников радио, телевидения и связи Украины 2019: веселые поздравления и открытки
- 00:21 В ООН подсчитали число жертв войны на Донбассе
- 14.11 23:50 Такого еще не видели: Россия в ООН напрямую угрожала странам из-за голосования по Крыму
- 14.11 23:41 Англия в 1000-м матче забила семь мячей на «Уэмбли»: видеообзоры матчей отбора Евро-2020
- 14.11 23:38 Португалия – Литва — 6:0 с хет-триком Криштиану Роналду: видео голов матча отбора к Евро-2020
- 14.11 23:25 Россия готова снизить цену на газ для Украины: Путин назвал условие
- 14.11 22:55 Поджоги молочных магазинов в Киеве: в сети опубликовали видео происшествий
- 14.11 22:40 У нас полный контакт: Путин рассказал об отношениях с Зеленским
- 14.11 22:40 «Ворскла» уволила Косовского и снова назначит тренером знаменитого экс-динамовца
- 14.11 22:37 Чудо или погодные капризы: в киевском парке Киото расцвели сакуры
- 14.11 22:17 Путин решил, что может давать советы Украине: президент РФ сделал новое заявление о Донбассе
- 14.11 21:54 Дело о сбитом "Боинге": Нидерланды назначили дату суда над боевиком Гиркиным и его подручными
Такого еще не видели: Россия в ООН напрямую угрожала странам из-за голосования по Крыму
Во время заседания Третьего комитета 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где рассматривалась подготовленная Украиной обновленная резолюция «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина» российский дипломат прибег к прямым угрозам членам ООН. Об этом пишет Укринформ.
Так, при обсуждении проекта документа представитель России Геннадий Кузьмин назвал «бредом» озвученную информацию о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму и заявил, обращаясь к присутствующим с очевидным намеком на «неприятности» от Кремля: «Нажимая на зеленую кнопку (то есть голосуя» за «- ред.), вы голосуете против Российской Федерации».
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на это заметил, что представитель РФ назвал «бредом» доклад Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша по ситуации с правами человека в Крыму, представленную в сентябре 2019 года. То, что представитель РФ оскорбил Генсека и всю организацию, а также обратился к откровенных угроз представителям комитета, «не должно остаться без реакции», подчеркнул украинский дипломат.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, представлявший проект резолюции в Третьем комитете ГА ООН, в комментарии Укринформу отметил: «Такое я вижу впервые — чтобы с трибуны Организации Объединенных Наций звучала прямая угроза представителям, которые выражают позицию путем голосования».
Впоследствии он добавил в своем Twitter, что «несмотря на прямые угрозы российских дипломатов в Третьем комитете членам ООН и пренебрежение к докладу Генсекретаря, информацию в котором назвали „бредом“, Третий комитет поддержал проект резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию о защите прав человека на Крымском полуострове в условиях российской оккупации. Данные инструменты должны усилить противодействие попыткам России легитимизировать аннексию части территории Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...