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В ООН подсчитали число жертв войны на Донбассе
Управление верховного комиссара ООН по правам человека посчитало общее число жертв боевых действий, которые развязали российский наемники на Донбассе с марта 2014 году до 31 октября 2019.
Об этом пишет Радио Свобода.
От 41 тысяч до 44 тысяч человек — такое общее количество жертв (жертвами ООН называет и погибших, и раненых — Ред.), с марта 2014 году до 31 октября 2019 вследствие конфликта на Донбассе.
Из них 9750 человек — это комбатанты, то есть люди, которые с оружием участвуют в боевых действиях с обеих сторон фронта.
По данным ООН, на Донбассе погибли 4100 защитников Украины.
Среди пророссийских боевиков, которых ООН называет «членами вооруженных групп», речь идет о 5650 погибших.
Жертвы среди гражданских составляют 25−26% от общего количества жертв.
«Этот процент со временем менялся. В 2014 году приблизительная доля гражданских лиц в общем количестве смертей, связанных с конфликтом, составляла 33−34 процента (одно погибшее гражданское лицо на двух погибших военных), тогда как в 2019 году он оценивается в 4−5 процентов: одна гибель гражданского лица вследствие артиллерийских обстрелов, обстрелов с ЛВСО (легких вооружений и стрелкового оружия — Ред.) и минных инцидентов, на 20−22 гибели военных в результате артиллерийских обстрелов, обстрелов с ЛВСО и минных инцидентов», — говорится в сообщении ООН.
С начала 2019 на Донбассе погибли 25 гражданских жителей, а 130 получили ранения, сообщает Управление верховного комиссара ООН.
По сообщению, больше всего людей — 17 погибли от мин. Еще семь человек погибли в результате артиллерийских обстрелов, один человек — в результате ДТП с участием военных.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ якобы «вступилась за жителей Донбасса» — этим, по мнению украинского журналиста Романа Цимбалюка, он подтвердил роль России в войне.
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