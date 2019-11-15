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Собака-выпивака: пес прогрыз дыру в двери, чтобы попасть в алкомаркет (фото)
В российском городе Магнитогорске, где в начале года активизировались радикальные элементы, недавно произошел курьёзный случай: собака прогрызла дыру в двери, чтобы попасть в алкомаркет на улице Бахметьева. Об этом пишет КП.
Сообщается, что пса обнаружили сотрудники отряда быстрого реагирования (ГБР). Отряд выехал к магазину после того, как сработала охранная сигнализация. Но вместо жулика бойцы обнаружили странную дворнягу, которая умудрилась зубами разодрать толстую пластиковую дверь.
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Заметив людей в форме, пес поспешил ретироваться с места преступления, и мешать ему не стали.
«Экипаж ГБР спугнул дворнягу, рвущуюся к алкогольным вкусностям. Бутылки остались невредимы, пострадала только дверь», — сообщают в пресс-службе отряда.
Зачем собаке понадобилось лезть в алкомаркет, охранники до конца не разобрались. По их мнению, животное заинтересовали закуски к алкоголю, которые тоже продавались в магазине. В то же время пользователи соцсетей шутят, что собака просто пошла за пивом хозяину, но не успела к закрытию магазину.
Издание отмечает, что это уже не первое нападение на алкомаркет. Буквально месяц назад в этом же магазине поймали настоящих грабителей.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».