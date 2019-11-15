24.17 / 24.41 26.53 / 26.92
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Уже не в тренде»: стилист раскритиковала наряды «молодящихся» Пугачевой и Орбакайте (фото)

5:55 15 ноября 2019 215
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
Инф. «ФАКТОВ»

У народной любимицы Аллы Пугачевой, попавшей недавно под критику Сергея Соседова, а также ее старшей дочери Кристины Орбакайте есть много общего — родство, род занятий и даже внешность.

И речь идет даже не о чертах лица или фигуре, но и нарядах, которые дамы выбирают, очевидно, интуитивно, но «предугадывая» выбор другой, отмечает Teleprogramma.pro.

Так, недавно на одном из публичных мероприятий Алла Борисовна появилась в рваных джинсах и темной чёрной накидке с аксессуарами на шее. Кристина Орбакайте же выбрала чёрное платье в тон наряду своей мамы, а также ярко разрисованную куртку-косуху.

Вероятно, таким образом Алла Борисовна и Кристина пытаются выглядеть молодо, дерзко и ярко. В этом авторитетный московский стилист Вероника Николаева, к которому обратились журналисты за комментарием, не увидела ничего плохого.

Тем не менее она отметила некоторые «недочеты» в их одеянии. К примеру, Кристина, выбрав куртку косуху, разрисованную яркими красками, подобрала под неё черное платье со звездами. Это создает перегруз деталями, портит весь образ.

Есть недочёты и в образе Аллы Борисовны.

«Такие длинные и тонкие цепи уже не в тренде. Если заменить драные джинсы на модель Mom Jeans с небольшими потертостями и повесить на шею небольшой комплект из актуальных сейчас широких цепей, это выглядело бы намного круче. Сразу было бы видно, что Алла знает об актуальных тенденциях, что говорит о молодости ее сознания», — объяснила эксперт.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Примадонна любит в повседневной жизни сама выбирать для себя наряды, выбираясь на шопинг, для семьи, для дома или просто в своё удовольствие. Один из ее таких выходов в модный бутик привел в восторг фанатов певицы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пушилин

Есть повод выпить: главарь "ДНР" Пушилин учредил очередной праздник

Заворотнюк

Не как с Фриске: коллега Чернышева рассказал о болезни Заворотнюк

Гороскоп

К чему готовиться: гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака

Щенок Нарвал

Собака-единорог: у щенка вырос дополнительный хвост на лбу (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер