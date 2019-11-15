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«Уже не в тренде»: стилист раскритиковала наряды «молодящихся» Пугачевой и Орбакайте (фото)
У народной любимицы Аллы Пугачевой, попавшей недавно под критику Сергея Соседова, а также ее старшей дочери Кристины Орбакайте есть много общего — родство, род занятий и даже внешность.
И речь идет даже не о чертах лица или фигуре, но и нарядах, которые дамы выбирают, очевидно, интуитивно, но «предугадывая» выбор другой, отмечает Teleprogramma.pro.
Так, недавно на одном из публичных мероприятий Алла Борисовна появилась в рваных джинсах и темной чёрной накидке с аксессуарами на шее. Кристина Орбакайте же выбрала чёрное платье в тон наряду своей мамы, а также ярко разрисованную куртку-косуху.
Вероятно, таким образом Алла Борисовна и Кристина пытаются выглядеть молодо, дерзко и ярко. В этом авторитетный московский стилист Вероника Николаева, к которому обратились журналисты за комментарием, не увидела ничего плохого.
Тем не менее она отметила некоторые «недочеты» в их одеянии. К примеру, Кристина, выбрав куртку косуху, разрисованную яркими красками, подобрала под неё черное платье со звездами. Это создает перегруз деталями, портит весь образ.
Есть недочёты и в образе Аллы Борисовны.
«Такие длинные и тонкие цепи уже не в тренде. Если заменить драные джинсы на модель Mom Jeans с небольшими потертостями и повесить на шею небольшой комплект из актуальных сейчас широких цепей, это выглядело бы намного круче. Сразу было бы видно, что Алла знает об актуальных тенденциях, что говорит о молодости ее сознания», — объяснила эксперт.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Примадонна любит в повседневной жизни сама выбирать для себя наряды, выбираясь на шопинг, для семьи, для дома или просто в своё удовольствие. Один из ее таких выходов в модный бутик привел в восторг фанатов певицы.
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