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Плачь от счастья, Светлана! Тилль Линдеманн выступит с концертом в Киеве
Лидер музыкальной группы Rammstein Тилль Линдеманн, которому приписывают более чем романтические отношения с украинской певицей Светланой Лободой и швед- мультиинструменталист Петер Тагтгрен, известный как лидер группы Pain и Hypocrisy, выступят в Киеве с концертом в рамках проекта Lindemann.
Об этом говорится в сообщении в Instagram.
«Lindemann готовы объявить даты тура 2020 в России, Беларуси и Украине! Старт продаж в понедельник, 18 ноября, в 12:00 по местному времени», — написали музыканты.
Поклонники рокеров с энтузиазмом восприняли новость.
«Я плачу от счастья», «Неужели Минск?!», «CometoBulgaria, Till», «Екатеринбург счастлив», «Кто идёт в Питере, давайте объединяться!», «Can come to Brazil», «Сколько билет стоит?», — пишут фанаты.
В свою очередь, сайт украинской компании по продаже билетов concert.ua уточняет, что немецко-шведский дуэт LINDEMANN сыграет 12 концертов в Европе, а 6 марта 2020 выйдут на сцену киевской Stereo Plaza.
Кроме того, сообщается, что 22 ноября LINDEMANN презентует свой второй альбом под названием «F&M». Именно этот релиз впервые будет сопровождаться концертным туром, который начнется в феврале 2020 года. В новом альбоме будет представлена лирика на немецком языке в исполнении Тилля Линдеманна.
Первый сингл с альбома «F&M», под названием «Steh auf» («Вставай»), вышел в середине сентября — это тяжелый гимн. Созданием клипа руководил звездный режиссер Зоран Бихач, который ранее снимал для Rammstein и LINDEMANN. Съемки клипа проходили в Казахстане, одного из главных героев сыграл друг Тагтгрена, звезда Голливуда Петер Стормаре (Fargo).
Второй сингл под названием «Knebel» («Кляп») был обнародован в ноябре этого года. Видео, в котором Тилль съедает живого таракана и отгрызает голову живой рыбе, было снято в затопленном здании в Эстонии, где когда-то располагалась тюрьма.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лобода сделала «тонкий намек» Линдеманну, опубликовав в своих Storiesфото Питта и Джолли, которые были вынуждены расстаться из-за «отношений на расстоянии».
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