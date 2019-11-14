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Шоу-бизнес

Светлана Лобода взбудоражила сеть «беременным» фото

11:21 14 ноября 2019 263
Светлана Лобода
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Светлана Лобода, у которой отвалился микрофон во время выступления на «Золотом граммофоне», взбудоражила сеть очередным фото. Суперстар опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором позирует с огромным животом. В подписи под снимком объяснила, что она на последнем месяце беременности ходила по магазинам, выбирая образы для скандального клипа «SuperSTAR».

В комментариях поклонники принялись горячо спорить: настоящий живот или накладной. Многие сходятся во мнении, что так двигаться за несколько недель до родов нереально.

Предлагаем вспомнить, как Лобода отплясывала в клипе на последнем месяце беременности.

Напомним, Светлана Лобода воспитывает двух дочек — Еву и Тильду. Младшую девочку она родила в США, отца ребенка певица не называет. После первых и вторых родов Светлана очень быстро вернулась в форму и демонстрирует шикарную фигуру. Как проводит растяжку, Лобода делится в сети.

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