Светлана Лобода взбудоражила сеть «беременным» фото

Шоу-бизнес

Популярная певица Светлана Лобода, у которой отвалился микрофон во время выступления на «Золотом граммофоне», взбудоражила сеть очередным фото. Суперстар опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором позирует с огромным животом. В подписи под снимком объяснила, что она на последнем месяце беременности ходила по магазинам, выбирая образы для скандального клипа «SuperSTAR».

В комментариях поклонники принялись горячо спорить: настоящий живот или накладной. Многие сходятся во мнении, что так двигаться за несколько недель до родов нереально.

Предлагаем вспомнить, как Лобода отплясывала в клипе на последнем месяце беременности.

Напомним, Светлана Лобода воспитывает двух дочек — Еву и Тильду. Младшую девочку она родила в США, отца ребенка певица не называет. После первых и вторых родов Светлана очень быстро вернулась в форму и демонстрирует шикарную фигуру. Как проводит растяжку, Лобода делится в сети.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter