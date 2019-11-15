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Юрий Ткач породнился с судьей "Танців з зірками" (фото)
Известный украинский психолог и телеведущая Наталья Холоденко, которая в начале марта этого года во второй раз стала мамой, крестила дочь.
Крестными маленькой Вивьен стали судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар и комик Юрий Ткач.
«Ну что, кумушки? Поздравляю, теперь мы родственники», — написал Ткач в соцсетях, обращаясь к Холоденко и Кухар. Он добавил фото со своей семьей, сделанное уже после самих крестин.
«Кумушки» также поделились праздничными кадрами в сториз. На них Юрий Ткач объяснил, почему он так нарядился: «Мама креативила и назвала слово „айвори“», — рассказал он.
Показала Холоденко и своих гостей, подарки малышке и даже праздничный торт, на котором «ангелочек похож на Вивьен».
Напомним, что ранее Холоденко рассказала «ФАКТАМ» все о беременности и родах.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!