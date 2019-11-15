Юрий Ткач породнился с судьей "Танців з зірками" (фото)

Шоу-бизнес

Известный украинский психолог и телеведущая Наталья Холоденко, которая в начале марта этого года во второй раз стала мамой, крестила дочь.

Крестными маленькой Вивьен стали судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар и комик Юрий Ткач.

«Ну что, кумушки? Поздравляю, теперь мы родственники», — написал Ткач в соцсетях, обращаясь к Холоденко и Кухар. Он добавил фото со своей семьей, сделанное уже после самих крестин.

«Кумушки» также поделились праздничными кадрами в сториз. На них Юрий Ткач объяснил, почему он так нарядился: «Мама креативила и назвала слово „айвори“», — рассказал он.

Показала Холоденко и своих гостей, подарки малышке и даже праздничный торт, на котором «ангелочек похож на Вивьен».

Напомним, что ранее Холоденко рассказала «ФАКТАМ» все о беременности и родах.

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