"Дело VAB Банка": экс-замглавы НБУ Писарука оставили на свободе

Украина

Высший антикоррупционный суд, рассмотревший вопрос об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю главы Нацбанка Украины Александру Писаруку, которому сообщили о подозрении в деле о присвоении стабилизационного кредита VAB Банку", отказался его арестовать.

Суд применил к экс-чиновнику НБУ залог в размере 5 миллионов гривен, хотя сторона обвинения ходатайствовала об аресте и 30 миллионах гривен залога.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в рамках дела о присвоении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита детективы НАБУ сообщили о подозрении десяти лицам, в том числе фактическому владельцу и бывшему главе правления «VAB Банка».





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