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«Дело VAB Банка»: в НАБУ раскрыли детали
В течение двух дней, 11 и 12 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении восьми лицам, которых заподозрили в причастности к хищению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, выделенного в 2014 году 2019 году Нацбанком «VAB Банку». Ранее в сети появилась информация о задержании экс-первого замглавы НБУ Александра Писарука.
Тем временем в НАБУ сообщили, что о подозрении сообщили бывшему первому заместителю председателя НБУ, экс-директору Генерального департамента банковского надзора, бывшему и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области, бывшему главе наблюдательного совета «VAB Банка», экс-замглаве правления «VAB Банка», троим должностным лицам частных компаний, связанных с бенефициарами «VAB Банка».
Всем им инкриминируют ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением»).
«Следствие выяснило, что в октябре 2014 года „VAB Банк“, отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством о предоставлении стабилизационного кредита под залог недвижимого имущества», — сообщают в НАБУ и добавляют, что хоть финучреждение и не подало все необходимые документы, средства были выданы. При этом, как утверждают в антикоррупционном бюро, стоимость залогового имущества была завышена в 25 раз.
Также в НАБУ отметили, что 1,2 млрд гривен были выделены в дополнение к уже полученным от НБУ и невозвращенных 3 млрд гривен кредитов. «Через 40 дней, в ноябре 2014 года, НБУ признал банк неплатежеспособным. Стабилизационный кредит, выделенный сроком на два года, банк не вернул», — добавили в антикоррупционном бюро.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», детективы Национального антикоррупционного бюро нагрянули с обысками в офис Райффайзен Банка, где работает Александр Писарук.
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