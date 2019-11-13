"Дело VAB Банка": владельцу сообщили о подозрении

Украина

В среду, 13 ноября, детективы Национального бюро сообщили о подозрении в присвоении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита фактическому владельцу и бывшему главе правления «VAB Банка». Теперь по данному делу проходит десять подозреваемых.

Как сообщили в НАБУ, местонахождение владельца банка и экс-главы правления финансового учреждения не известно, письменные сообщения о подозрениях отправлены по почте и вручены жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых.



Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по делу «VAB Банка» Высший антикоррупционный суд Украины арестовал экс-директора генерального департамента банковского надзора Национального банка Украины с возможностью выйти под залог в 15 млн гривен, а члена совета НБУ отправил под домашний арест.

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