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"Дело VAB Банка": владельцу сообщили о подозрении
В среду, 13 ноября, детективы Национального бюро сообщили о подозрении в присвоении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита фактическому владельцу и бывшему главе правления «VAB Банка». Теперь по данному делу проходит десять подозреваемых.
Как сообщили в НАБУ, местонахождение владельца банка и экс-главы правления финансового учреждения не известно, письменные сообщения о подозрениях отправлены по почте и вручены жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по делу «VAB Банка» Высший антикоррупционный суд Украины арестовал экс-директора генерального департамента банковского надзора Национального банка Украины с возможностью выйти под залог в 15 млн гривен, а члена совета НБУ отправил под домашний арест.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.