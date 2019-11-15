В Бельгии парень умер от курения электронных сигарет (фото)

Мир

После сообщений о том, что американский подросток стал первым в мире пациентом, которому пересадили оба легких из-за болезни, вызванной вейпингом, стало известно, что в Бельгии зарегистрировали первый в стране случай смерти в результате курения электронных сигарет. Как пишет издание The Telegraph, Рафаэль Пауерт умер в возрасте 18 лет. Устройство для курения ему подарил друг — как раз на 18-летие.

Смерть наступила месяц спустя после того, как у юноши начались проблемы со здоровьем. Началось все с обычного невинного кашля, потом появилось затрудненное дыхание. А потом Пауерт попал в больницу с серьезными респираторными проблемами. Уровень кислорода в организме был настолько низок, что его погрузили в искусственную медицинскую комы. Легкие парня «окаменели». В конце концов было принято решение отключить его от аппарата.

«Он играл в регби, поэтому был сильным мальчиком. Однако за одну неделю я увидел, как он превратился в развалину. И после 26 дней его пребывания в коме, нам пришлось его похоронить… Надеюсь, смерть моего сына поможет предотвратить новые жертвы электронных сигарет», — сказал 45-летний отец Рафаэля Тьерри.

«Чтобы найти причины пневмонии, которая стоила Рафаэлю жизни, доктора исследовали все возможные причины. Единственная гипотеза — электронные сигареты или их наполнение», — заявил Пауверт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США за полтора месяца смертность среди курильщиков электронных сигарет выросла в 18 раз.

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